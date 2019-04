Buch über Zarin Marie

Werner Eberth stellt sein neues Buch "Zarin Marie von Russland und ihre Reiseandenken aus dem Raum Kissingen 1857" am Dienstag, 30. April, um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim in Bad Kissingen vor. Die Zarin hatte bei einem Kuraufenthalt in Bad Kissingen Bildmaterial aus dem Bereich des heutigen Landkreises Bad Kissingen gekauft und damit bei der kaiserlichen Porzellanmanufaktur Sankt Petersburg ein Kaffeegeschirr bemalen lassen. Das Geschirr wird in dem Buch vorgestellt. Eine weitere Buchpräsentation findet am Freitag, 3. Mai, ab 18 Uhr im Pfarrheim Elfershausen statt. red