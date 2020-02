Buch über Biertradition wieder da

Nachdem die Erstauflage mit 1200 Exemplaren nach wenigen Wochen ausverkauft war, gibt es nun eine Neuauflage mit 500 Stück. Das gebundene Buch des Historikers Reinhold Glas zur "Biertradition in Forchheim. Zur Geschichte der Schankstätten, Brauereien und Felsenkeller" mit 528 Seiten, 622 Abbildungen in schwarz-weiß und Farbe sowie einigen Übersichtskarten und Familienstammbäumen, ist für 21 Euro zu bekommen. Außerdem wird das vergriffene Werk "Häuserbuch Alt-Forchheim" von Reinhold Glas schon bald als CD für 36 Euro im Handel erhältlich sein.

Beide Werke gibt es auch beim Herausgeber (Gesellschaft für Familienforschung in Franken), bei Edgar Hubrich in der Merowinger Straße 10 b in Forchheim (09191/337649) und beim Autor Reinhold Glas (Mayer-Franken-Straße 53 a, Forchheim, 09191/13653). Möglich ist auch die Zusendung per Post (Preis zuzüglich Porto und Verpackung). red