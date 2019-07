Buben und Mädchen hatten in Friesen einen Riesenspaß

Am Wochenende fanden die beliebten Friesener Flößertage im Bereich der Floßlände am Kronachfluss statt. Für die zeitintensive Organisation zeichnete der Vorsitzende der Flößervereinigung Friesen, Georg Geiger, verantwortlich.

Hauptfloß fiel kleiner aus

Im Vorfeld waren für den Floßbau umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Neben zwei Kinderfloßen wurde das Hauptfloß in der Größe von sechs Meter Länge und drei Meter Breite zusammengebaut. Aufgrund des Niedrigwassers mussten die Flößer Kompromisse eingehen und die kleinere Variante anbieten.

Am Samstag startete um 18 Uhr der Festbetrieb mit anschließenden Floßfahrten. Der Sonntag wurde mit einer Kirchenparade eingeleitet. Der Gottesdienst mit Studiendirektor Erwin Lohneisen fand im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder statt.

Beim Festbetrieb am Nachmittag ging es dann an der Floßlände so richtig rund. Vor allem die Buben und Mädchen waren auf den Minifloßen unter der Aufsicht von Wehrwart Joachim Geiger mit Begeisterung dabei. Immer wieder präsentierten sich hoffnungsvolle Nachwuchstalente. gf