Buben und Mädchen erfuhren in Knetzgau, was Freundschaft bedeutet

In Knetzgau feierten Buben und Mädchen in der katholischen Pfarrgemeinde die Kinderkirche.

Zunächst zogen die Kinder mit den Leiterinnen der Kinderkirche in das "Knochenhäusle", um dort das Evangelium des Tages - Jesus als Menschenfischer - auf ihre Weise zu erleben. Die Kinder machten sich Gedanken über Freunde und den Wert von Freundschaft, wie aus einer Mitteilung der katholischen Gemeinde weiter hervorgeht.

Freundschaftsband geknüpft

Die Buben und Mädchen hörten, wie Jesus Freunde fand und was ihm in einer Freundschaft wichtig war. So überlegten sich alle, wie sie es auch heute noch schaffen, so wie Jesus mit anderen Menschen, mit ihren Freunden und mit ihrer Familie umzugehen.

Zum Abschluss knüpften die Kinder mit den Leiterinnen ein Freundschaftsnetz, das alle miteinander verband. Mit guten Vorsätzen für den Tag ging es zurück in die Pfarrkirche Sankt Bartholomäus, um dort mit dem gemeinsamen "Vaterunser" den Gottesdienst mit den Großen weiterzufeiern. In der Pfarrkirche hatte die Kinderkirche begonnen. Dort hatten sich die Buben und Mädchen für ihre eigene Feier getroffen. red