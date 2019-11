Haßfurt vor 15 Stunden

Kindertag

Buben und Mädchen durften am schulfreien Tag bei Maintal-Konfitüren backen und basteln

Am gestrigen Buß- und Bettag war es wieder so weit: Sieben Kinder und Enkel von Mitarbeitern durften an dem schulfreien Tag mit zur Arbeit. Die Firma Maintal-Konfitüren hatte anlässlich des Kindertage...