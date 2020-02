"Bubbles" bringen Stimmung in die Schule

Sich verkleiden, Spaß haben, Fasching feiern macht nicht nur den Erwachsenen Spaß. Vor Kurzem war in der Turnhalle der Herzogenauracher Carl-Platz-Schule die bekannten Kinderliedersänger die "Bubbles" alias Petra und Markus Weninger zu Gast. Auf Einaldung der Elternbeiräte und Mittagsbetreuung bespaßten der Bubbelbär und die Bubbelmaus die Kinder der beiden Horte und die Mittagsbetreuung, die in Kostum und Maske kommen durften. Und dann wurde gemeinsam gesungen geklatscht und getanzt zu Kinderliedern, an denen auch die Erwachsenen ihren Spaß haben konnten. Die Kinder machten so gut mit, dass die "Bubbles" jeder Einrichtung eine CD schenkten zum Weitertanzen. Foto: privat