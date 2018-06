Bubble-Ball-Turnier beim SC

red



Eine besondere Aktion gibt es am Wochenende in Hassenberg : Am Samstag um 14 Uhr veranstaltet der SC 1930 Hassenberg erstmals ein Bubble-Ball-Turnier auf dem örtlichen Vereinsgelände. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Ab 18 Uhr beginnt dann im direkten Anschluss das Sommernachtsfest mit Barbetrieb und kulinarischen Köstlichkeiten, das Highlight ist hier ein Elfmeterschießen um Mitternacht. Am Sonntag lädt der Sportverein dann ab 10 Uhr zum traditionellen Weißwurstfrühstück ein.