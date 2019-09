Bub fällt vom Traktor auf die Straße

Schwere Verletzungen hat ein Junge erlitten, als er am Freitagmittag im Gemeindegebiet von Wiesenthau von einem fahrenden Traktor fiel. Gegen 12.40 Uhr war der Elfjährige in Begleitung seines Vaters mit einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der Vater in die Ehrenbacher Straße einbog, ließ der Junge, der auf dem linken Kotflügelsitz saß, aus bislang unbekannten Gründen die Haltestange los und fiel nach hinten auf die asphaltierte Fahrbahn.

Schwer verletzt in die Klinik

Entgegen erster Meldungen wurde das Kind nicht vom Traktor überrollt. Der verständigte Rettungsdienst brachte den schwer, aber nicht lebensbedrohlich Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Elfjährige wurde mit Verdacht auf Rücken- und Lungenprellungen ins Klinikum Erlangen gebracht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach ihren ersten Erkenntnissen kann dem Fahrer kein Vorwurf gemacht werden, da dieser mit seinem Gespann langsam und vorsichtig um die Kurve gefahren war. pol