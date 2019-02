BSV Bamberg braucht ein kleines Wunder für den Klassenerhalt

An ihrem siebten Spieltag gastierten die Mannschaften in der Bowling-Bezirksoberliga bei Extreme Bowling in Dettelbach. Dort machten die Strikers Geldersheim mit sagenhaften 30 Punkten Abstand bereits vorzeitig die Meisterschaft klar. Ungefährdet auf Platz 6 liegt das Bowlinghaus Bamberg, während die erste Mannschaft des BSV Bamberg mit elf Punkten Rückstand auf den siebten Platz den Abstieg nur noch mit einem kleinen Wunder verhindern kann. Beste Einzel: Christian Lechner 225; William Karl 216, 213; Stefan Burgis 214. - Beste Siebenerserien: William Karl 1300; Christian Lechner 1291; Wolfgang Weber 1292

Kreisliga Nord 4

Am vorletzten Spieltag gab es keine großartige Veränderung in der Tabelle der Kreisliga. Weiterhin Spitzenreiter ist die zweite Mannschaft des Bowlinghauses Bamberg, dicht gefolgt von Team II des BSV Bamberg. Auf Platz 3 folgt die Mannschaft aus Coburg. Da diese drei Teams nur zehn Punkte trennen, wird es am letzten Spieltag in Schweinfurt zu einem spannenden Showdown kommen. Unverändert auf Platz 5 liegt die "Dritte" des BSV.

Bestes Einzel: Tobias Derbfuss 191. - Beste Fünferserien: Bernhard Lorenz 836; Stefan Bischof 800