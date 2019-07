BSC richtet Werbeturnier aus

Der Ball-Spiel-Club (BSC) Lauter veranstaltet am Sonntag, 14., und Montag, 15. Juli, ein Werbeturnier auf dem Sportgelände. Der Festbetrieb startet am Sonntag um 11.30 Uhr mit dem Mittagessen. Ein U9-Spiel ist für 13 Uhr angesetzt. Es folgen um 14.30 Uhr die Herrenspiele des TSV Waldfenster gegen den TSV Bad Bocklet und um 17.30 Uhr TSV Wollbach gegen den TSV Stangenroth. Am Montag ist ab 17 Uhr für das leibliche Wohl gesorgt. Um 18 Uhr treffen der BSC Lauter und der TSV Oberthulba aufeinander. sek