BSC Kronach holt sieben Gaumeisterschaften

Der BSC Kronach war Ausrichter und Gastgeber der Gaumeisterschaft im Bogenschießen, die in der Turnhalle der Berufsschule Kronach ausgetragen wurde. Die Schützen aus dem Schützengau Oberfranken Nord ermittelten dort die Gaumeister.

Die zahlreichen Teilnehmer starteten in 20 Klassen. Vom BSC Kronach nahmen 13 Schützen teil, die insgesamt sieben Gaumeistertitel und zwei Vizemeistertitel für den BSC holten. Tagesbester mit 553 Ringen war Paul Schramm vom FSV Bad Staffelstein.

Geschossen wurde in zwei Durchgängen mit jeweils 30 Pfeilen auf eine Entfernung von 18 Metern auf verschiedene Auflagen. Bis auf die Schüler (60 Zentimeter Auflage), Jugend und Blankbogenschützen (40 Zentimeter Auflage) schossen alle anderen Klassen auf eine 3er-Spot-Auflage.

Für die qualifizierten Schützen steht als Nächstes die Bezirksmeisterschaft am 1. Dezember in Forchheim an.

Der Bogenschützenclub Kronach bietet auch im nächsten Jahr wieder Basiskurse im Bogenschießen an. Interessierte können sich über den BSC Kronach und den Bogensport auf der Homepage www.bsc-kronach.de informieren. Dort gibt es Infos und Veranstaltungen rund um das Bogenschießen.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Herrenklasse: 1. Platz Michael Horn (FSV Bad Staffelstein, 523 Ringe).

Damenklasse: 1. Ina Roth (FSV Bad Staffelstein, 533 Ringe).

Herren Master: 1. Roland Gremer (BSC Kronach, 522 Ringe).

Damen Master: 1. Karin Rauh (BSC Kronach, 495 Ringe).

Senioren: 1. Volker Knauer (SC Neustadt, 371 Ringe).

Schüler A m: 1. Hannes Büchner (SC Neustadt, 238 Ringe).

Schüler A w: 1. Jessica Ritt (BSC Kronach, 411 Ringe).

Schüler C m: 1. Leon Hoderlein ( BSC Kronach, 322 Ringe).

Jugendklasse m: 1. Philipp Gagel (FSV Bad Staffelstein, 436 Ringe).

Junioren m: 1. Lucien Wolf (SC Neustadt, 230 Ringe).

Compound Herren: 1. Benedikt Kiendl (Schützenverein Burggrub , 549 Ringe).

Compound Damen: 1. Kristina Rauch (BSC Kronach, 546 Ringe).

Compound Herren Master: 1. Stefan Kalb (SC Neustadt, 490 Ringe).

Compound Schüler m: 1. Paul Schramm (FSV Bad Staffelstein, 553 Ringe).

Compound Schüler C: 1. Lina Schramm (FSV Bad Staffelstein, 448 Ringe).

Blankbogen Herren: 1. Heiko Eibl (KKSV 1903 Förtschendorf, 333 Ringe).

Blankbogen Damen: 1. Tanja Beck (BSC Kronach, 260 Ringe).

Blankbogen Herren Master: 1. Jürgen Matschl (SG Neuensorg, 393 Ringe).

Blankbogen Schüler m: 1. Luis Friedmann (SG 1965 Neuensorg, 335 Ringe).

Blankbogen Schüler C m: 1. Mateo Vollert (SG Neuensorg, 232 Ringe). red