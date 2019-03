BSB-Kreisverband wächst

Viele Reservisten- und Soldatenkameradschaften beklagen rückläufige Mitgliederzahlen, andere müssen sogar aufgelöst werden, weil kein Nachwuchs mehr nachkommt. Dagegen verzeichnet der Kreisverband Pegnitz mit seinen 13 Kameradschaften in den Landkreisen Bayreuth und Forchheim im Jahr 2018 einen erstaunlichen Zuwachs von 20 Mitgliedern. Laut Kreisvorsitzendem Jürgen Hädinger hat sein Kreisverband nun aktuell 800 Mitglieder. Dies gab Hädinger bei der Frühjahrsversammlung im Kühlenfelser Sportheim bekannt.

Im Mittelpunkt dieser Versammlung standen Ehrungen langjähriger Mitglieder des BSB und erfolgreicher Schützen, die sich für das Landes- und sogar Bundesschießen qualifiziert hatten. Mit Alexander Redel von der Soldatenkameradschaft (SK) Regenthal stellt der Kreisverband sogar einen Bundessieger. Er erzielte mit dem Luftgewehr in der Schützenklasse 289 von 300 möglichen Ringen.

Einen zweiten Platz beim Bundesschießen mit der Sportpistole Großkaliber belegte bei den Senioren Wilhelm Arnold von der SK Kühlenfels-Waidach mit 241 Ringen. Die Senioren der SK Kühlenfels-Waidach mit Wilhelm Arnold, Werner Knoll und Kilian Brendel konnten sich sich in dieser Disziplin über den Titel eines 3. Bundessiegers freuen. Kilian Brendel wurde beim Landesschießen Zweiter. Ebenfalls Zweiter sind Jochen Rupprecht in der Schützenklasse und Norbert Maier bei den Senioren (beide Kühlenfels-Weidach). Mit der Sportpistole Kleinkaliber wurde Wilhelm Arnold 2. Landessieger und mit der Sportpistole Großkaliber ist die Mannschaft mit Wilhelm Arnold, Kilian Brendel und Norbert Maier ebenfalls 2. Landessieger.

Anschließend ehrte Kreisvorsitzender Jürgen Hädinger verdiente Mitglieder mit seltenen Auszeichnungen des BSB. Die zweithöchste Auszeichnung des BSB überhaupt ist das Großkreuz. Dieses ging an Heinrich Schmitt von der SK Elbersberg. Schmitt war jahrzehntelang Schatzmeister des BSB-Kreisverbandes Pegnitz. Das Große Verdienstkreuz in Gold konnte Hädinger an seinen Stellvertreter Hans Schleicher von der SK Elbersberg und an Kreisschießwart Reinhard Dennerlein verleihen. Schleicher wiederum verlieh die Auszeichnung an Hädinger. Das Große Verdienstkreuz am Bande ging an Paul Koch von der SK Creußen und Kreisschriftführer Gerhard Freier von der SRK Wichsenstein konnte sich über das BSB-Ehrenkreuz freuen. T. Weichert