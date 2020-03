BRW sorgt sich um Schulwegsicherheit

Zum traditionellen politischen Frühschoppen der Wählergruppe Bürgerrecht Weilersbach (BRW) konnte Vorsitzender Anton Dennerlein sehr viele Bürger im Sportheim Weilersbach willkommen heißen. Er erklärte kurz die Gründe für den Standortwechsel: Nach 43 Jahren konnte die Gastwirtschaft Schütz aus Personalmangel nicht mehr als Gastgeber fungieren und sagte ab. Dennerlein bedankte sich beim Sportverein für die schnelle und problemlose Zusage.

Vor der Kommunalwahl standen heiße Wahlkampfthemen im Vordergrund der Ausführungen. Um die vielen maroden Straßen in Weilersbach sanieren zu können, müsse die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren circa 300 000 Euro jährlich in die Hand nehmen, wie ein Vergleich mit dem Kirchehrenbacher Gutachten von 2019 kalkulieren lasse. Es müsse aber auch der Wille von Bürgermeister und der Mehrheit im Gemeinderat vorhanden sein, damit endlich angefangen werde. Die Straßen seien ja nicht erst in den letzten Wochen so schlecht geworden. Die einfacheren Sanierungsprojekte könne man sofort auch unter Einsatz des gemeindlichen Bauhofs beginnen.

Breiten Raum nahm die Diskussion über die Schulwegsicherheit ein. Die Weißenbacher und Oberndorfer Schulkinder müssten auf dem letzten Kilometer ihres Schulwegs durch ein "schwarzes Loch" in der Hohen Rainstraße und im oberen Teil der Weißenbacher Straße: kein Gehweg, keine Beleuchtung und nur eine einspurige Straße, die sehr oft verschmutzt sei. Als Ausweg aus diesem teils lebensgefährlichem Dilemma schlägt Bürgerrecht den Ausbau der "Gasse" als Fußweg und eine bessere Straßenbeleuchtung vor.

Dennerlein sprach auch die Informationspolitik im Gemeinderat an. Ein Beispiel dazu seien lückenhafte Informationen über die schwerwiegenden Probleme der Baugrundstücke des Musik- und Schützenheims auf dem derzeitigen C-Platz der Fußballer. Bürgerrecht fordert zum wiederholten Mal eine vollständige und neutrale Information aller Gemeinderäte vor den Abstimmungen in den Sitzungen.

Als besonderem Gast wurden dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (FW) die Weilersbacher Probleme, die ebenfalls den Landkreis betreffen, vorgestellt: Neben dem geplanten Kreisverkehr an der B 470 soll die Kreisstraße nach Rettern im Zuge eines Geh- und Radwegebaus "unnötigerweise" verlegt werden. Dafür sollen über 2000 Quadratmeter gesunder Mischwald geopfert werden. Wichtiger wäre laut BRW jedoch eine Verkehrsberuhigung und Sanierung der Bamberger Straße.

Im Anschluss stellte Glauber das Umweltministerium als eines der größten Ministerien in Bayern vor. Unter Beifall sagte der Umweltminister der Einladung als Festredner zur 50-Jahr-Feier der "Großgemeinde" Weilersbach am 4. Juli zu. red