Bruno Franz hat viele Verdienste im Vereinsleben erworben

Mit Bruno Franz feierte ein Nurner 85. Geburtstag, der sich vor allem im Vereinswesen sehr stark engagiert und damit bleibende Verdienste erworben hat. So bezeichnete ihn Bürgermeister Gerhard Wunder, der die Glückwünsche der Marktgemeinde Steinwiesen überbrachte, als einen "Leuchtturm und ein Vorbild in der Gesellschaft". Der Jubilar gilt als "Vater" des örtlichen Musikvereins und des Mehrzweckhaus-Bauvereins. So rief er 1971 den Musikverein nicht nur mit ins Leben, sondern war von der ersten Stunde an ununterbrochen 22 Jahre Vorsitzender. Auch beim Bauverein ging er aus der Gründungsversammlung 1978 als Vorsitzender hervor und stand über zwei Jahrzehnte an der Spitze. Seine Blasmusikanten brachten ihm an seinem Ehrentag ein schwungvolles Ständchen dar, ebenso der Gesangverein "Sängerfreunde. Sowohl der Musik- als auch der Bauverein haben Bruno Franz schon vor längerer Zeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Auch die ehrenamtliche Tätigkeit von Bruno Franz als Gemeinderat in der früher selbstständigen Gemeinde Nurn, als Aufsichtsrat bei der Raiffeisenbank Steinwiesen oder als Kirchenrat wurde anerkannt.

Im privaten Bereich ist Franz vor Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben. So verlor er seinen erst 20 Jahre alten Sohn Roland durch einen Arbeitsunfall, mit 56 Jahren starb sein Sohn Roland und seine Frau Sophie schied mit 70 Jahren aus dem Leben.

Heute wohnt der Geburtstagsjubilar bei seiner Tochter Gerlinde und dessen Ehemann Dieter Sonntag. Drei Tage in der Woche genießt er die Tagespflege im BRK-Seniorenheim in Kronach.

Zu den Gratulanten gehörten neben dem großen Bekanntenkreis zwei Enkel und zwei Urenkel sowie viele Vertreter weiterer Vereine, so von der Feuerwehr, vom Kickerclub, von der Soldatenkameradschaft, vom VdK-Ortsverband und von der "Bunten Palette" aus Steinwiesen. hf