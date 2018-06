Brunnenfest in Burglesau

red



Burglesau feiert am Samstag und Sonntag im Bereich der Festhalle am Schlappenreuther Weg sein Brunnenfest, ausgerichtet von der freiwilligen Feuerwehr. In unmittelbarer Nähe zur Halle wurde ein weiterer Brunnen errichtet. Das Fest beginnt am Samstagabend mit dem Duo "Stefan & Steffen". Das WM-Spiel der deutschen Elf gegen Schweden wird auf Großbildleinwand gezeigt, danach spielt die Coverband "Just 4 Rock" (Eintritt frei). Der Festgottesdienst am Sonntag mit Pfarrer Heinrich Chelkowski beginnt um um 9.30 Uhr. Zum Frühschoppen spielen "Stefan & Steffen". Ab etwa 15 Uhr tritt Alleinunterhalter "Walter" auf.