Das Nurner Brunnenfest findet am Sonntag, 1. September, ab 14 Uhr in der Ortsmitte unmittelbar an der Kreisstraße statt. Veranstalter sind die Gymnastikdamen des örtlichen Sportvereins. Diese Riege führt seit vielen Jahr Verschönerungsaktionen im Ort durch. So entstand unter anderem ein Areal mit Brunnen. Mit dem Erlös aus dem Brunnenfest wird für die Pflege und Erhaltung der geschaffenen Anlage und anderer Plätze in dem Steinwiesener Gemeindeteil gesorgt. red