Brunnen und Straßen

Der Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Stadtsteinach beschäftigt die Stadträte in ihrer Sitzung am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Rathaus. Beratungspunkte sind außerdem die Sanierung des Andreasbrunnens und des Martels an der B 303, die Straßensanierungs- und -unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020, die Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet am Bahnhof" und der Erlass einer Ergänzungssatzung für Vorderreuth. red