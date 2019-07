Brunnen mit BH

Michael Memmel Wenn die Temperaturen albtraumhafte Fieberwerte erreichen und die 40 Grad hinter sich lassen - Leserin Carola Eller aus Mürsbach hat uns sogar Fotos von ihrem Thermometer mit 46 Grad geschickt - dann wird jedes Textil zur Qual. Wie gut, dass es am Maxplatz nette Herren wie den Namensgeber König Max I. Joseph gibt, der - ganz Gentleman auf seinem Brunnen - den Damen ihre Last abnimmt. Anstößig ist daran nichts, denn wer würde bei BH in diesen Tagen noch an etwas anderes denken als "Brütende Hitze".