Brunchteam lädt zu Ausflug ein

Auch in diesem Jahr lädt das Familienbrunchteam elia & co der Heiligkreuzgemeinde wieder zu seinem Ausflug am Dienstag, 1. Mai, ein. Dieses Mal geht es in den Tierpark nach Sonneberg. Gestartet wird mit privaten Pkw am Gemeindezentrum elia & co, Max-Böhme-Ring 26, um 10 Uhr. Nach einer kleinen Andacht gibt es in Sonneberg Mittagessen à la carte. Danach besteht die Möglichkeit, den Tierpark zu erkunden oder bei einer Tasse Kaffee die Gemeinschaft zu genießen. Anmeldungen sind im Pfarramt unter Telefon 09561/55410 bis zum 23. April möglich. red