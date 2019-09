Brunchen nach dem Gottesdienst

Die Ministranten der Pfarrei Premich bieten am Sonntag, 29. September, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst einen Brunch im Pfarrheim Premich an. Wer teilnehmen möchte, trägt sich in die Anmeldelisten in der Kirche oder bei der Metzgerei Krebs ein, die dort ausliegen. Wer dafür etwas mitbringen möchte, kann sich in eine separate Liste in der Kirche eintragen. Telefonische Anmeldung en nimmt Ingrid Edelmann, Tel.: 09701/1822, oder Nadine Schlereth, Tel. 09701/ 907 744, entgegen. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 26. September, möglich. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Ministrantenarbeit bestimmt. sek