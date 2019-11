Brunch - ganz entspannt genießen

Das Frühstück ist für viele die schönste Mahlzeit des Tages. Noch schöner ist nur die Kombination aus Frühstück und Mittagessen, wenn Freunde und Familie gemütlich beisammensitzen. Egal ob Morgenmuffel oder Frühaufsteher, am späten Vormittag sitzen alle entspannt um den gedeckten Tisch, trinken Milchkaffee und lassen sich dazu die süßen und deftigen Gerichte schmecken. Und das Beste: Alles lässt sich gut vorbereiten. Die Teilnehmer lernen am Samstag, 30. November, um 10 Uhr in der Schulküche im AELF (Schillerplatz 15) eine tolle Auswahl an Brunchrezepten kennen. Anmeldung bis spätestens 23. November per E-Mail an karin.uri@gmx.de. red