Brummifahrer zu schnell und zu müde

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Dienstag auf der B 173 bei Redwitz sogenannte Schwerlastkontrollen durch. Hierbei mussten sie insgesamt fünf Lkw-Fahrer beanstanden. In vier Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrmals überschritten, ein Brummifahrer hielt sich nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Alle erhalten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung bzw. das Fahrpersonalgesetz.