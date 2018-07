Brummifahrer schert einfach aus

pol



Ein 39-Jähriger, der am Dienstagmorgen mit seinem Sattelzug auf der A 73 in Fahrrichtung Nürnberg untewegs war, scherte bei Hirschaid zum Überholen auf den linken Fahrstreifen aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. So übersah er den VW eines 33-Jährigen. Das Auto wurde zwischen Sattelzug und Mittelschutzplanke eingeklemmt und eine erhebliche Strecke mitgeschleift, bevor beide Fahrzeuge auf der linken Spur zum Stehen kamen. Der 33-Jährige und sein 31-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der VW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke wird auf 22 500 Euro geschätzt.