Brummifahrer richtet hohen Schaden an

Auf eine Länge von circa 150 Metern demolierte am Dienstagnachmittag auf der A 73 in Fahrtrichtung Norden ein 55-jähriger Brummifahrer die Mittelschutzplanke. Der Österreicher war mit seinem Sattelzug aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte 48 Leitplankenfelder eingedrückt. Sein Sattelzug wurde auf ganzer Länge an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme am Parkplatz Zapfendorf stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Die Sicherstellung des Führerscheins und eine Sicherheitsleistung wurden durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt. Während der Sachschaden am Sattelzug auf 20 000 Euro geschätzt wird, dürfte sich die Schadenshöhe an der Schutzplanke auf mindestens 30 000 Euro belaufen.