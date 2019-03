Brummifahrer rast in Stau-Ende

Heftig gekracht hat es am Mittwochvormittag auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Süden. Der 64-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzugs fuhr gegen 9.40 Uhr ungebremst in ein Stauende bei Marktschorgast und verursachte so einen größeren Unfall mit einem Sachschaden von rund 150 000 Euro.

Durch die Baustelle auf der Lanzendorfer Talbrücke war es zu einem größeren Rückstau Richtung München gekommen, der sich bis zur Anschlussstelle Gefrees auf der rechten und mittleren Fahrspur aufbaute.

Den bereits mit Warnschildern angekündigten Stau übersah der polnische Brummifahrer offensichtlich und krachte mit hoher Geschwindigkeit in einen langsam vorausfahrenden anderen polnischen Sattelzug.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen im Bereich der Beine und der Arme und wurde im deformierten Führerhaus eingeklemmt.

Passanten vor Ort leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe. Der etwas quer stehende Sattelzug blockierte die mittlere und rechte Fahrspur der Autobahn.

Der schwer verletzte Fahrer wurde nach aufwendiger Bergung durch die Rettungskräfte des BRK sowie der umliegenden Feuerwehren mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der vorausfahrende andere polnische Lasterfahrer blieb unverletzt. Die Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten nahmen eine längere Zeit in Anspruch.

Die Autobahn in Richtung Süden musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam hierdurch zu größeren Verkehrsbehinderungen (siehe auch Leserbrief "Planer haben total versagt" auf dieser Seite). red