Brummifahrer hatte ordentlich getankt In der Kreuzung hat es gekracht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend im Baustellenbereich der A 73 bei Erlangen, bei dem Blechschaden von rund 2000 Euro entstanden war, verfolgte der geschädigte Autofahrer den ukrainischen Fahrer eines polnischen Sattelzuges bis nach Bamberg. Hier konnte die zwischenzeitlich informierte Polizei den Sattelzug an der Ausfahrt Bamberg-Ost schließlich zum Anhalten bringen. Der deutliche Alkoholgeruch, der den Beamten der Autobahnpolizei bei der Kontrolle entgegenschlug, erklärte das Verhalten des Brummifahrers sofort. Ein Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Sattelzug samt Ladung bis zur Zahlung der geforderten Sicherheitsleistung beschlagnahmt. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Sonntag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem schwarzen Pkw einen gegenüber dem Klinikum geparkten Toyota an. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nach Personen, die zur Tatzeit etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 zu melden. Am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr übersah ein Autofahrer beim Einbiegen in die Fleischstraße einen bevorrechtigten Pkw. Bei der Kollision entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. pol