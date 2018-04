Brummifahrer flüchtet nach Unfall

Ein bislang Unbekannter hat am Montag gegen 11.30 Uhr das Brückengeländer in der Bahnhofstraße angefahren. Der Verursacher soll nach Zeugenangaben mit einem blauen Sattelzug mit blauer Plane unterwegs gewesen sein. Er flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09194/7388-0. pol