Brummi gestreift und abgehauen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 4.45 Uhr auf der Autobahn 9 bei Himmelkron in südlicher Richtung. Am Beginn der dortigen Baustelle auf der Lanzendorfer Talbrücke überholte ein weißer Kleintransporter auf der linken Spur einen Laster und streifte diesen. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Brummis abgerissen. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt fort. Der Schaden am Lastwagen beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise auf den weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden. pol