Brütting wird versetzt nach Nürnberg

Pater Richard Brütting vom Orden der Salesianer Don Bosco (SDB), derzeit Pfarrvikar im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Forchheim-Ost" und zur seelsorgerlichen Mitarbeit im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Ehrenbürg" beauftragt, wird ab Herbst in Nürnberg tätig sein. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ernannte ihn auf Vorschlag der Ordensoberen mit Wirkung vom 1. September 2019 zum Pfarrvikar im zukünftigen Seelsorgebereich Nürnberg Mitte-Nord-West. Sitz in Nürnberg ist in der Pfarrei Zu den Heiligen Schutzengeln (Sigmundstraße). Brütting wird dort Pater Andreas Kroworsch nachfolgen, der auf Vorschlag der Ordensoberen von seiner Aufgabe entpflichtet wird. bbk