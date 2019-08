Brünn kann sich sehen lassen

Die Dorfgemeinschaft in Brünn zeigt sich beispielhaft. Überall grünt und blüht es. Selbst die Brücke im Ort haben die Dorfbewohner mit Blumenkästen verschönert. Die Blumen zahlt der Feuerwehrverein und einige Frauen aus dem Ort kümmern sich um die Pflege und ums Gießen.

Gemeinschaft ist wichtig

Beim Besuch des Dorfes mit Vertretern der CSU zeigt sich der Bürgermeisterkandidat Sebastian Ott laut einer Pressemitteilung beeindruckt vom Engagement der Bürger. "Den Brünnern ist ihre Gemeinschaft wichtig, das ist sofort zu spüren", sagte Ott, der von rund 20 Brünnern im Rahmen seiner Ortsbesichtigungsreihe empfangen wurde. "Das drückt sich im Ortsbild aus. Man fühlt sich sofort wohl bei euch."

Alle Anwesen im Ort seien gepflegt. Fast alle, ergänzten die Brünner, und waren damit beim ersten Thema, das sie Ott mitgeben wollen. Das ehemalige Schulgebäude steht leer und wirkt in dem gepflegten Ensemble der anderen Häuser verwahrlost. Das Haus gehöre einer Erbengemeinschaft, von denen niemand vor Ort wohne und sich kümmere. Ob und was eine Stadtverwaltung tun könne, sei fraglich. Dennoch hörte Sebastian Ott zu, zumal die Brünner die Gelegenheit nuttzen, ihm ihre Sorgen und Wünsche mitzugeben.

Dachrinne fehlt

Denn mit der Stadt Ebern ist nicht jeder zufrieden. Seit Jahren fehle die Dachrinne am Bushäuschen. "Aus Ebern betrachtet, ist das vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber uns Brünner stört das", sagte ein Mann, zumal das Problem in der dortigen Verwaltung bekannt sei.

Auch dass die Dorfbewohner ihre Ortsmitte verschönern wollten. Mit dem Bauhof habe es gute Gespräche gegeben, gerade, hieß es, sei das Projekt aber ins Stocken geraten. Wie man an den Blumenkästen auf der Brücke sehen würde, täten die Brünner, was sie könnten, aber für Weiteres sei Unterstützung nötig.

Das betreffe auch den Friedhof, der wunderschön liegt. Allerdings sei der mit Platten belegte Weg baufällig und müsse hergerichtet werden. Die Brünner wünschen sich ein neues Pflaster, was in den Friedhöfen Eberns jedoch nicht üblich sei. Die Stadt habe daher nur eine Schotterung des Weges in Aussicht gestellt. Das wollen aber die Brünner nicht und haben schon eine Idee: Die Stadt könne doch Material und Maschinen stellen und die Brünner unterstützen mit ihrer Eigenleistung. In anderen Ortsteilen habe es das doch auch schon gegeben.

Sebastian Ott versprach, das Thema mitzunehmen und es aus rechtlicher Sicht prüfen zu lassen. Auf die Stadt zählen die Ortsbewohner auch bei ihrem Schlacht- und Kühlhaus, denn das ist in städtischem Eigentum. Die nächsten Jahre müsse dort einiges erneuert werden, hieß es, denn die Brünner nutzen das Haus mindestens zweimal im Jahr für traditionelle Hausschlachtungen.

Brauhaus gemeinsam genutzt

Gemeinsam wird auch das Brauhaus betrieben, in dem noch regelmäßig gebraut wird. Dass dieses Bier schmeckt, rund 1000 Liter werden im Jahr gebraut, davon konnten sich die CSUler überzeugen. "Sehr süffig", freute sich Ott im gepflegten Veranstaltungsraum über diese lebendige Ortsgemeinschaft, "die nicht nur fordert, sondern auch selbst anpackt. Das muss man als Kommune unterstützen." Zumal die Anzahl der kleinen Brünner wieder wächst. Deshalb notierte sich Sebastian Ott gerne auch den letzten Wunsch: den angrenzenden Spielplatz mit ein, zwei neuen Spielgeräten aufzupeppen, etwa einem Klettergerüst. red