Brüder und Baumeister

Unter den bedeutenden Baumeistern der Barockzeit nimmt die Familie Dientzenhofer eine herausragende Stellung ein. Rund 250 Bauten schufen die fünf Brüder und ihre Söhne in Franken, Böhmen, Schlesien und der Oberpfalz. Im Vortrag "Die Dientzenhofer. Eine Baumeisterfamilie in Bayern, Franken und Böhmen" schildert der Kunsthistoriker Robert Schäfer, Hirschaid, die Lebenswege der sieben wichtigsten Vertreter der Dientzenhofer-Familie und stellt einige ausgewählte Bauten näher vor, darunter die Klosterkirche in Banz, Schloss Weißenstein in Pommersfelden und die Wallfahrtskirche Kappl in Waldsassen. Aber auch in Weismain gibt es einen Dientzenhofer-Bau. Der CHW-Vortrag findet am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr, im Weismainer Kastenhof statt. Der Eintritt ist frei. red