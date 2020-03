"Brüder am Forst" verteilen Urkunden

"Unser Verein, die Brüder am Forst, gegründet vor 115 Jahren ...", mit diesen Zeilen eröffnete die Zweite Vorsitzende Lisa Büttel das Gründungsfest. Vorsitzender Josef Göller und seine Stellvertreterin Lisa Büttel führten die Vereinsmitglieder durch die Jahre 1969, 1979, 1989 und 1994.

Johann Pfister erhielt für 50 Jahre Vereinstreue die goldene Vereinsnadel, eine Urkunde, einen Gutschein und Blumen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Jürgen Göller, Ulrich Karl, Michael Sauer, Horst Tuffner und Wolfgang Will geehrt. 30 Jahre Mitglied sind Silvia Renner und Klemens Bischoff. 25 Jahre hielten Sabine Göller, Michael Bergmann, Stefan Wagner, Bernhard Zöllner, Frank Will und Peter Böck der SG Roßdorf die Treue. Franz Will sorgte mit einer Diashow über die Jubilare für Begeisterung. Danach folgte eine weitere Präsentation mit Bildern über das Vereins- und Dorfleben im vergangenen Jahr 2019. Den Nachmittag untermalten die Musiker Andreas Vogel, Felix Ehrenberg, Marius Schmitt, Laura Will und Wolfgang Bayer mit alten Vereinsliedern. lbü