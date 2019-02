"Brüder am Forst" feiern 114. Gründungsfest

"Wahre Freundschaft soll nicht wanken": Mit diesem Vereinslied eröffnete Erster Vorsitzender Josef Göller das 114. Gründungsfest der Sportgemeinschaft "Brüder am Forst". Die neu gewählte Zweite Vorsitzende Lisa Büttel begrüßte alle Ehrengäste, die Jubilare und Vereinsmitglieder. Erster Bürgermeister Wolfgang Desel dankte für das ehrenamtliche Engagement, das sich in einem lebendigen Vereinsleben spiegele.

In humorvoller Weise blickte Schriftführer und Ehrenmitglied Hermann Schleicher auf die Eintrittsjahre der Jubilare zurück. Trainerwechsel, sportliche Erfolge und Misserfolge wechselten. Vereinsfahrten und Vereinsfeste belebten das Vereinsgeschehen. Eine heikle Angelegenheit war schon immer der Bierpreis und erhitzte die Gemüter. Heute wäre er ein Traum! Ein finanzieller Kraftakt für den Verein war die Erweiterung des Vereinsheims 1978/79.

Bilder aus der damaligen Zeit, die Wolfgang Will aus seinem Archiv zusammengestellt hatte, sorgten für viel Heiterkeit.

Josef Göller, Lisa Büttel und Wolfgang Desel ehrten Mitglieder für ihre Vereinstreue. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Karin Büttel und Markus Schick Urkunde und Blumen.Der Vorsitzende hob das Engagement von Karin Büttel bei allen anfallenden Diensten im Vereinshaus hervor. Markus Schick setzte sich besonders für die Sportplatzarbeiten ein. 40 Jahre hält Heinz Weinkamm dem Verein die Treue. Nicht nur auf dem Sportplatz zeigte er stets vollen Einsatz, sondern auch bei allen Feiern im Vereinshaus.

Wolfgang Will ließ in einer Diashow das Dorfgeschehen im zurückliegenden Jahr Revue passieren. Altbürgermeister Georg Wild aus Baunach, selbst Vereinsmitglied, Zweiter Bürgermeister und Ehrenmitglied Ludwig Werner und Wolfgang Will begleiteten den Gesang der alten Vereinslieder und sorgten für tolle Stimmung. Franz Will