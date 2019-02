Erster Vorsitzender Josef Göller begrüßte Ehrenmitglieder, Mitglieder, Jugendliche und Vorstandsmitglieder zur Jahreshauptversammlung der Sportgemeinschaft "Brüder am Forst". Höhepunkte im vergangenen Jahr waren laut Göller das sehr gut besuchte Sommerfest, die schweißtreibende Dacherneuerung und der traditionelle Bockbieranstich. Auch der Besuch der Geburtstagskinder zu ihren runden Ehrentagen fördert das Vereinsleben. Hierbei bedankte sich der Vorsitzende bei den Vereinssängern und Ludwig "Lumpi" Werner, der mit seiner Gitarre die Gratulationssänge begleitet. Ein großer Dank ging auch an Franz Will, der die spannenden Berichte über das Vereinsgeschehen verfasste.

Thomas Görtler, Erster Vorsitzender der Jugendabteilung, motivierte mit der Liedzeile des Vereinslieds "Brüder sind wir und wir halten zam ..." die Jugend, den Verein weiterhin zu unterstützen. Er berichtete über die erfolgreiche Spielgemeinschaft mit dem SC Melkendorf 2.

Der neue Vorstand besteht aus: Josef Göller (Erster Vorsitzender), Lisa Büttel (Zweite Vorsitzende), Schriftführer: Oliver Püls, Kassier: Christine Büttel, Ausschussmitglieder: Stefan Werner, Andras Vogel, Michael Ehrenberg und Dominik Betz. Lisa Büttel