Brückleinsgraben und Zehntweg gesperrt

Die Straßen Brückleinsgraben und Zehntweg in Lichtenfels werden am Montag/Dienstag, 25./26. November, aufgrund von Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt. Ebenso gilt für diesen Zeitraum Parkverbot. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, ihre Abfalltonnen an diesen beiden Tagen zur Firma Zapf oder in den Leuchsenweg zu bringen. red