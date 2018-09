Brückenwerk stellt sich vor

Das "Brückenwerk" in der Ziegelhüttener Straße 28 lädt am Freitag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei kann nicht nur die Einrichtung besichtigt werden, auch darf man bei Interesse seine Geschicklichkeit an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auch ein Glücksrad wird aufgebaut sein. Das Brückenwerk Kulmbach ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie bietet eine Tagesstruktur in einem geschützten Arbeitsumfeld. red