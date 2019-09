"Brückenwerk" öffnet Türen

Ein Tag der offenen Tür findet am kommenden Freitag, 27. September, von 10 bis 16 Uhr im "Brückenwerk" Kulmbach, Ziegelhüttener Straße 28 statt.

Das "Brückenwerk" Kulmbach ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. In der Einrichtung in Ziegelhütten wird eine Tagesstruktur in einem geschützten Arbeitsumfeld geboten.

Am Tag der offenen Tür können Interessierte die Einrichtung besichtigen und die eigene Geschicklichkeit an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen testen. Neben interessanten Gesprächen und einem geselligem Beisammensein gibt es auch ein Glücksrad und kleine Köstlichkeiten. red