Brückentheater präsentiert Varieté

Am morgigen Donnerstag wird im Brückentheater um 19 Uhr "Der Traum von Las Vegas - zauberhaftes Entertainment"aufgeführt. Zum Inhalt: Ein Künstlerpaar träumt den Traum vom großen Durchbruch in Las Vegas. Sie bereiten ihre Karriere mit einem Varieté-Nummernprogramm vor, es wird geswingt, gesungen, jongliert, gezaubert, getanzt und gelacht. Aber manchmal fechten die Künstler zum Vergnügen des Publikums ihre internen Konkurrenzgefühle aus. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service, in der Schön-Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Diese ist ab 18.30 Uhr besetzt. red