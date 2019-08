Brückentheater: "Mona Lisa ohne Rahmen"

Der Fränkische Theatersommer zeigt am Donnerstag, 29. August, um 19 Uhr das Stück "Mona Lisa ohne Rahmen - Komödie für eine Schauspielerin (und ein Smartphone)" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark. Zum Inhalt: Mona Lisa muss einfach mal raus aus ihrem viel zu engen Bilderrahmen und türmt aus dem Louvre. Berühmt ist die Dame zwar für ihr geheimnisvolles Lächeln, aber Mona Lisa hat auch ein ziemlich loses Mundwerk. Mit flotter Zunge verrät sie Vertrauliches aus dem Louvre, beeindruckt mit verblüffenden Neuigkeiten über Leonardo da Vinci und erklärt mal eben so nebenbei auch noch die Renaissance. Dass Mona Lisa ausgebüxt ist, fällt natürlich in Nullkommanix auf. Eine fieberhafte Suche beginnt und aus Mona Lisas harmlosem Ausflug entwickeln sich nacheinander eine Kriminalgeschichte, ein Agententhriller, eine politische Weltkrise und ein intergalaktisches Finale. Darstellerin der Mona Lisa ist Anna-Prisca Burwitz. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr) erhältlich. red