Eggolsheim 07.08.2019

Brückentag in den Eggolsheimer Ämtern

Am Freitag, 16. August, am Tag nach dem kirchlichen Feiertag Maria Himmelfahrt, bleibt das Rathaus in Eggolsheim geschlossen. Dies teilte die Verwaltung der Marktgemeinde Eggolsheim mit. red