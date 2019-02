Brückenschlag der Kunstädte

Ein sichtbares Zeichen der kommunalen Zusammenarbeit ist seit kurzem die Mainbrücke von Theisau. Sie verbindet jetzt wieder Burgkunstadt und Altenkunstadt und wird vor allem von der Einwohnerschaft, insbesondere den Wanderern und Radfahrern, in gleichem Maße wie von den Urlaubsgästen gerne genutzt. Die Gemeinde Altenkunstadt löste nun ihre Zusage ein, einen Zuschuss für dieses Brückenbauwerk zu geben. Bürgermeister Robert Hümmer freute sich darüber, dass es jetzt diese Verbindung zwischen beiden Orten wieder gibt, und überreichte persönlich den Zuschuss der Gemeinde Altenkunstadt in Höhe von 10 000 Euro an die Burgkunstadter Bürgermeisterin Christine Frieß. Foto: Dieter Radziej