Brückensanierung beginnt demnächst

Der Landkreis Coburg informiert darüber, dass eine Vollsperrung der Kreisstraße CO 4 zwischen Meeder und Ottowind notwendig wird. Die Umleitung erfolgt über Großwalbur.

Grund für diese Sperrung ist, dass der Landkreis Coburg nun mit der Erneuerung der Brücke über den Grundgraben in Ottowind beginnen kann. Dazu muss die Kreisstraße CO 4 zwischen der Gemeindestraße nach Mirsdorf und dem Friedhof komplett gesperrt werden.

Mit den Arbeiten wird einer Pressemitteilung des Landratsamtes zufolge voraussichtlich am Mittwoch, 6. März, begonnen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Vollsperrung. Die Umleitung ist ab Meeder in Richtung Kleinwalbur, Großwalbur und Ottowind beschildert, ebenso in der Gegenrichtung. Die Bauarbeiten werden circa vier Monate in Anspruch nehmen. Das Brückenbauwerk wird komplett neu erstellt und die Tragfähigkeit des Bauwerkes an die vorhandene Verkehrsbelastung angepasst. Die gesamten Bauarbeiten werden unter Anwendung rationeller Bauweisen zügig abgewickelt, heißt es in der Mitteilung. Das Landratsamt Coburg bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.

Ursprünglich hat die Bauverwaltung des Landkreises mit einem Baubeginn erst im April gerechnet. Andererseits können andere schon länger geplante Straßenbauprojekte wegen steigender Baukosten noch nicht realisiert werden. red