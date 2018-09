Brückenmauer mit Graffiti verziert

Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstag ein 17-jähriger Schüler, wie er Graffitischriftzüge mit schwarzem Edding an eine Mauer unter der Löwenbrücke anbrachte. Bei seinem 15-jährigen Freund fand die Zivilstreife schließlich auch noch eine geringe Marihuana. Beide Jungen, die im Rahmen einer Klassenfahrt in Bamberg waren, wurden an die Lehrer übergeben.