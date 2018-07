Brückenfest wird gefeiert

Mit dem Neubau der Lauerbrücke in den 1990er Jahren wurde gleichzeitig auch ein Dach für das Brückenfest der Lauertalkapelle geschaffen. Seitdem wird an dem idyllischen Platz unter der Brücke und direkt an der Lauer das Brückenfest gefeiert. Es findet am 7. und 8. Juli statt. Auftakt ist am Samstag um 15 Uhr mit Festbetrieb. Ab 16 Uhr wird es Fußball-WM live mit dem Viertelfinale geben. Am Abend ist die Bar geöffnet. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit Weißwurstfrühstück. Kaffee und Kuchen stehen ab 14 Uhr bereit. sek