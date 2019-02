Brücken zwischen Körper und Geist

"Körpertherapie mit multidimensionaler Präsenz" lautet das Thema eines Vortrages von Thomas Hansen am Montag, 25. Februar, in der Georgi-Kurhalle. Mit multidimensionaler Präsenz lassen sich heilsame Brücken zwischen Körper, Geist und Seele bauen, so der Veranstalter Praxis für Körpertherapie und multidimensionale Präsenz. Beginn ist um 17 Uhr. sek