Brücke wird zum Laufsteg

Bamberg feiert am Samstag, 8. Juni, den deutschlandweiten Unesco-Welterbetag. In dessen Mittelpunkt stehen traditionell Begegnung und kultureller Dialog, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Auf dem Programm stehen dieses Jahr die Vorstellung der Publikation "Angesichter" zum gleichnamigen Kunstwerk von Klaus Dauven an der Unteren Brücke sowie eine Modenschau, für die "Mode macht Mut" die Untere Mühlbrücke in einen Laufsteg verwandeln wird.

Nach der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung durch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) im Welterbe-Besucherzentrum um 18 Uhr stellt der Künstler Klaus Dauven das Buch mit dem Titel "Angesichter" vor. Es beschreibt den Entstehungsprozess seines gleichnamigen Kunstwerks, das durch eine Teilreinigung der Brücke vor einem Jahr entstanden ist. Im Anschluss präsentiert "Mode macht Mut" seine aktuelle Kollektion auf der Unteren Mühlbrücke: E.T.A. Hoffmann gestickt auf grauem Arbeitskittel, Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde gemalt auf schwarzer Kochjacke, Lageplan aus Leder appliziert auf blauer Arbeitsjacke, der Bamberger Reiter mit dem Pferd von Lucky Luke am Zügel, Grüße aus Bamberg auf grüner Chirurgen-Hose: Die neue Kollektion des sozialen Betriebes der Laufer Mühle verbindet Welterbe und Arbeitskleidung. Das Welterbe-Besucherzentrum hat an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. red