Brücke und Brandschutz

Am morgigen Mittwoch findet um 17 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses des Himmelkroner Gemeinderats statt. Neben dem Gehwegbau in der Bernecker Straße und dem Brandschutz in der Schule und im Hort in Lanzendorf sowie im Rathaus in Himmelkron stehen diverse Bauanträge auf der Agenda. Weiter Punkte sind der Sachstand zur Erneuerung des Geländers an der Baille-Maille-Brücke, die Parksituation im Bereich Schafberg/Laubenweg und die Einengung der Verkehrsfläche in der Bayreuther Straße. red