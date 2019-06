Brücke über den Haßbach wird saniert

Das Staatliche Bauamt Bamberg setzt die Brücke im Zuge der B 85 über den Haßbach bei der Einmündung Poststraße (Zufahrt Fa. Wela und Fa. WOM) in Ludwigsstadt instand. Die Arbeiten haben bereits am gestrigen Mittwoch, 5. Juni, begonnen. Zur Durchführung der Instandsetzungsarbeiten wird die Bundesstraße 85 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Lichtzeichenanlage geregelt.

Das bestehende Bauwerk wurde nach Mitteilung des Staatlichen Bauamtes als Einfeld-Stahlbeton-Plattenbrücke 1966 erstellt. Umwelteinflüsse und Verkehr führten zu Schäden am Bauwerk, so dass Instandsetzungsarbeiten dringend notwendig sind. Im Rahmen der Instandsetzung werden Belag, Abdichtung und die Gehwegbereiche erneuert. Der Einmündungsbereich in die Poststraße wird auf den heutigem Standard angepasst. Auch werden mit der Maßnahme im Bauwerksbereich alle Versorgungsleitungen erneuert und durch einen neuen Dükerkanal geführt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen circa 850 000 Euro. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Mitte Dezember 2019 geplant. red