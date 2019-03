Brücke über B 4 wird ab 1. April saniert

Mit der Instandsetzung des Brückenbauwerks über die B 4 an der Anschlussstelle Kaeser/Staatsstraße 2205 wird am Montag, 1. April, begonnen. Daher wird die Anschlussstelle von Coburg kommend nach Bertelsdorf, Neuses und Glend gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Lauterer Straße umgeleitet. Der Verkehr auf der Brücke wird unter halbseitiger Straßensperrung abgewickelt. Die Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich am 25. Juni abgeschlossen sein, teilt die Stadt Coburg mit und verweist für weitere Informationen auf den Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red