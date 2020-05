Kirchehrenbach vor 16 Stunden

Wohltätigkeit

Bruder Isidor freut sich über die Spende von 3000 Euro

Nachdem in diesem Jahr wegen der Corona-Krise das Einfachessen für Bruder Isidor Bütterich in der Benediktinerabtei in Ndanda in Tansania kurzfristig abgesagt werden musste, bat der Pfarrgemeinderat K...